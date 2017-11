DIVE em mutirão, visita mais 239 casas no alerta contra a dengue

A secretaria de Saúde, com o apoio da secretaria de Serviços, realizou no sábado, 25, mais uma edição do ‘Arrastão de Limpeza contra a Dengue’, no bairro Vila Aparecida.

O bairro foi percorrido por profissionais da secretaria de Serviços, em busca de materiais que acumulem água ou sirvam como criadouros para inúmeros insetos transmissores. Foram retirados desse bairro 14 caminhões com materiais inservíveis. Os agentes também utilizam o arrastão contra a dengue para fortalecer o combate aos animais peçonhentos. A equipe da DIVE visitou 239 casas realizando orientação, inclusive a respeito desses animais.

O próximo Arrastão de Limpeza acontecerá sábado, 2, das 7h30 às 17h, e atenderá os bairros Padre Aldo Bolini e Vila Batista, com encerramento no dia 9 de dezembro, no bairro Jardim São Lourenço. A administração municipal solicita aos moradores que coloquem os lixos na calçada, em frente às suas casas, na noite em que antecede o arrastão de limpeza, ou seja, na sexta-feira, para que sejam recolhidos pela manhã do dia da ação.