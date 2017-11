I Fórum Municipal de Educação começa amanhã no NAPA

A secretaria municipal de Educação realiza a partir de amanhã, no Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno – NAPA, o I Fórum Municipal de Educação, para monitoramento e avaliação. O evento segue até sexta-feira, 1º de dezembro.

Podem participar do evento, segmentos educacionais, setores sociais, entidades que atuam na área de educação e interessados em melhorar a educação no município. O tema principal será Plano Municipal de Educação (PME) em harmonia com Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Estadual de Educação (PEE). Ao longo deste Plano Municipal, a secretaria publicará estudos para conferir a evolução no cumprimento das 20 metas estabelecidas pela Lei nº 4488, de 23 de setembro de 2015. A execução e o cumprimento de suas metas será objeto de monitoramento constante e de avaliações regulares realizadas pela secretaria; Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social da Câmara Municipal; Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação.

Os objetivos propostos neste Fórum serão: mobilizar instituições envolvidas com a Educação Básica, a Educação Profissional e o Ensino Superior do município para a discussão da temática do Fórum Municipal de Educação; monitorar e avaliar a implementação da Lei nº4488, de 23 de setembro de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, apresentar propostas de ações para as estratégias previstas em lei analisando os impactos para elaboração de políticas públicas municipais acordo com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os programas federais e estaduais e discutir as problemáticas educacionais do município dentro dos eixos temáticos propostos para buscar possíveis ações para atingir as metas e estratégias previstas.