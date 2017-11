Sessão terá projeto polêmico em regime de urgência

A sessão de hoje da Câmara Municipal conta com um projeto polêmico e que deverá ser votado em regime de urgência e em turno único.

Se trata do Projeto de Lei nº 52/2017, de autoria do Executivo, que fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado.

Segundo consta na justificativa do projeto, “atualmente, sem a edição de Lei própria, neste Município, considera-se obrigação de pequeno valor o equivalente a 30 salários mínimos, ou seja, R$ 28.110,00, nos termos do inciso II, do §12 do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Desta forma, o presente Projeto de Lei visa à fixação das obrigações de pequeno valor do município em uma vez o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, hoje correspondente a R$ 5.531,31, cujo pagamento poderá ser efetivado sem a necessidade de expedição de precatório”.

Em 2016, gestão do ex-prefeito Fernão Dias (PT), o mesmo projeto foi vetado pelos vereadores, por 17 votos contrários e um a favor, do então líder de Fernão Dias, vereador Juzemildo (PT). Votaram contra o projeto, no ano passado: Antonio Bugalu, Dito do Ônibus, Fabiana Alessandri, Valdo Rodrigues, Gi Bueno, Jorge do Proerd, José Gabriel Gonçalves, Leo Arantes, Quique Brown, Luis Sperendio, Marcus Valle, Mário B. Silva, Miguel Lopes, Natanael Ananias, Paulo Mário, Rafael Oliveira, Rita Valle e Tião do Fórum.

OUTROS PROJETOS- Também em turno único será votado o Veto nº 02/2017. O veto parcial é oposto pelo Executivo ao Projeto de Lei nº 29/2017, de autoria do vereador Quique Brown (PV), que estabelece critério de acesso a informações.

Ainda constam na pauta o Projeto de Resolução nº11/2017, da Comissão de Justiça, que estabelece a não realização das sessões ordinárias como homenagem póstuma que aplica-se somente nos casos de falecimento de vereador, prefeito ou vice-prefeito do Município, no exercício do mandato; Projeto de Lei Complementar nº 20/2017, de autoria do Executivo, que altera a Lei Complementar nº 258/2000, que isenta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) os imóveis atingidos por enchentes no Município de Bragança.

A sessão inicia as 16h e também podem ser acompanhada pelo site da Câmara, www.camarabp.sp.gov.br.