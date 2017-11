Secretaria mantém equipe de 70 homens para capinar vias públicas

Desde a proibição do uso do mata-mato (roundup), por conter substâncias cancerígenas, a Prefeitura Municipal por meio da secretaria de Serviços, mantém equipe de 70 homens estrategicamente distribuídos para limpar as vias públicas, principalmente no centro urbano. O crescimento do mato avança conforme as chuvas se acentuam e a prefeitura não consegue vencer a demanda.

Segundo Aniz Abib Junior, secretário municipal de Serviços, a administração tem se esforçado ao máximo para vencer o problema, apesar das dificuldades econômicas do município, para contratar mais trabalhadores.

Por outro lado, conforme a legislação em vigor, o mato que prolifera nas calçadas é responsabilidade do proprietário ou morador do imóvel, fazer a capina para manter o passeio limpo e transitável, inclusive tapar buracos ou refazer as partes destruídas.

Na semana passada as equipes, formadas pelos 70 homens contratados, capinaram e fizeram reparos em 17 diferentes locais. Foram cortes de mato e limpeza de áreas públicas, operação tapa buracos, manutenção de estradas rurais, entre outros. O corte de mato e limpeza de áreas públicas aconteceram nos bairros Jardim Recreio, Jardim Califórnia, Santa Luzia, Lago do Taboão, Santa Libânia, Jardim São Miguel e em diversas ruas do centro.

Os reparos feitos através da operação tapa-buraco foram realizados em vias dos bairros Biriçá do Valado, Curitibanos, Chácaras Fernão Dias, bem como nas avenidas São Francisco de Assis e Imigrantes. A equipe de pedreiros trabalhou em diversos locais, entre eles fazendo a manutenção da academia ao ar livre do Jardim da Fraternidade, no mini CILES do bairro Jardim Califórnia, na praça próxima ao Cemitério da Saudade e em guias e sarjetas no bairro Uberaba. E os trabalhos para manutenção das estradas rurais da cidade foram feitos nos bairros Araras dos Pereiras e Morro Grande da Boa Vista.

Bragança F’ tem problema estrutural O secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Junior, informou também, na manhã dessa segunda-feira, 27, que os problemas, apontados por moradores em reportagem publicada no fim de semana, decorrem de problemas estruturais, como por exemplo, a falta de rede de drenagem para as enxurradas que favorece a destruição do asfalto, concentrado em duas ruas. De acordo com o secretário, tais providências serão tomadas no futuro próximo.

Sobre a iluminação precária, o secretário, adiantou que já enviou notificação para a empresa contratada para o serviço e que a multará se não forem resolvidos os problemas.