Contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico

Já se aproxima o fim do prazo para o fim do sinal analógico de TV na região. O processo de desligamento completa a última etapa deste ano na próxima quinta-feira, 29 de novembro. Nesta fase, o desligamento acontecerá em 157 cidades do estado de São Paulo entre as quais está Bragança Paulista.

E para continuar sintonizando a programação será necessário comprar um conversor digital ou uma televisão nova com conversor integrado, além de ter uma antena externa para receber o sinal ou para quem está cadastrado no Programa Bolsa Família, se dirigir aos Correios e retirar todos os equipamentos e dispositivos para a conversão.

O processo de desligamento do sinal analógico começou em fevereiro de 2016 e até dezembro de 2018 deve chegar, segundo estimativa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a mais de 1300 cidades brasileiras. Com isso, nestes locais, os canais abertos de televisão irão transmitir uma programação exclusivamente com sinal digital, ou seja, com imagem e som de cinema.

Conforme indicações disponíveis no site responsável por operacionalizar a migração do sinal, “o desligamento do sinal analógico irá liberar a faixa de 700MHz para que a oferta de internet 4G possa ser expandida por todo o país. O 4G é uma das tecnologias para telefonia móvel mais avançadas e permite que dispositivos como celular, smartphone, laptops e tablets acessem a internet com velocidades mais rápidas. E a cobertura do sinal 4G em ambientes fechados é muito melhor, quando usada a faixa de 700 MHz”, informa.

Kits gratuitos – A população de baixa renda, cadastrada em Programas Sociais do Governo, pode ser beneficiada com kits gratuitos de antena e conversor digital.

Para saber se está na lista de beneficiários fornecida pelo Ministérios do Desenvolvimento Social ou se o agendamento está liberado ao usuário no site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para 147, tendo em mãos o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social – fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social).

No site Seja Digital (www.sejadigital.com.br) também é possível consultar a data do desligamento do sinal analógico em sua cidade.