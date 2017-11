Vai faltar água na zona sul de Bragança esta semana

Assim como ocorreu nesse último fim de semana, na quarta-feira, 29, faltará água na zona sul do Município. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) comunica que a interrupção no fornecimento ocorrerá em virtude de uma manutenção na rede de energia elétrica pela Energisa, concessionária do setor.

A Sabesp pede que os moradores evitem o desperdício e usem de forma racional o volume de suas caixas-d’água. “O fornecimento de água deve ser interrompido das 14h00 às 17h00. A normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa após a conclusão do serviço. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita”, avisa.

FIM DE SEMANA – No último domingo, 26 de novembro, uma manutenção programada na rede de distribuição de água afetou o abastecimento no município, exceto no bairro Chácara Fernão Dias. O fornecimento de água foi interrompido das 7h00 às 20h00.

CUIDADOS – A Sabesp recomenda alguns cuidados para economizar água: tomar banhos mais curtos; deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba; deixar para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água; evitar lavar a calçada ou o quintal em outro dia e lembre-se de usar uma vassoura e um balde com água, não a mangueira; dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima; antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar.