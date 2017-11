Parque ecológico: Margem do Lago do Tanque está interditada para obras

A movimentação de terra no Lago do Tanque do Moinho, margem rente à Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, Variante do Guaripocaba, indica que a instalação de um parque ecológico e a construção de uma sede para o Espaço de Convivência para Crianças em situação de risco (ECOA) está mais para se concretizar.

A ordem de serviço para o desenvolvimento do projeto foi assinada no dia 5 de outubro deste ano. Desde então, a expectativa em torno da obra tem aumentado. Na manhã dessa segunda-feira, 27 de novembro, pode-se constatar que as primeiras providências para manter o local limpo foram tomadas. Todo o entulho foi arrastado e amontoado de forma a facilitar o manejo, uma vala de mais de 10 metros de comprimento foi aberta no ponto onde era fácil entrar com veículos, o noutros dois locais, foram feitos montes de terra com o mesmo objetivo: impedir o vandalismo.

A região, de rara beleza, é conhecida pelo intenso tráfico, consumo de drogas e pela prostituição. Mas agora com o projeto de um parque ecológico e a sede do Ecoa esta fama deve se reverter.

O projeto orçado em pouco mais de R$1,8 milhão deve ser iniciado nos próximos dias. O recurso é do Fundo de Interesse Difuso (Fid), órgão ligado à Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. O convênio com o FID foi assinado em junho de 2016 com vigência de 24 meses, ou seja, até junho 2018.

Este projeto é um dos 18 aprovados em 2010 para receber recursos do Fid, entre outros de 100 cidades paulistas. Somados, os projetos totalizavam recursos no valor de R$ 15.247.245,94.