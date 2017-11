ABCC faz mais uma corrida e caminhada de conscientização contra o câncer

A Associação Bragantina de Combate ao Câncer realizou, no último domingo de manhã, 19, a 8ª edição da Corrida e Caminhada Contra o Câncer, em parceria com o studio MFT Fitness, responsável pela realização do evento desde a 1º edição.

O objetivo do evento foi de arrecadar recursos financeiros para ajudar a entidade, por meio da renda das inscrições e venda de kits, além de promover a prática esportiva.

Foram 300 inscrições, além da participação de diversos outros corredores que se juntaram na ação. A largada aconteceu a partir das 9h, na qual vários grupos de corrida se juntaram em prol da causa. Mesmo com a chuva que começou a cair no final da prova, os participantes continuaram motivados pelo bem comum e concluíram a prova com comemorações e aplausos.

Ao final foram entregues certificados de participação. A ação contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer e Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo. A montagem dos stands foi feita por voluntários MFT Runners.