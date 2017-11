Tênis bragantino conquista bronze nos 81º Jogos Regionais Horácio Baby Barioni

Das 73 cidades que pontuaram nos Jogos, Bragança Paulista ocupa a 32ª posição graças ao desempenho dos atletas bragantinos que não tem medido esforços para levar para casa bons resultados e elevar o nome da cidade no cenário esportivo paulista.

De acordo com o resultado parcial, a delegação bragantina contabiliza 23 medalhas, sendo 13 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. As equipes de Natação ACD foram as que mais levaram medalhas para casa, a equipe masculina soma 9 medalhas de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. Já a equipe feminina, 4 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. A Ginástica Artística conquistou o bronze no desempenho por equipe.

Na quarta-feira, 22, o Tênis Feminino Livre – 1ª Divisão, composta pelo quarteto Melissa, Fatima, Vanilda e a atleta e técnica Salete, venceu a equipe da cidade de Santana de Parnaíba por 2 a 1. Na quinta-feira, enfrentou São José dos Campos nas quartas de finais, perdeu por 2 a 0 e se reergueu logo em seguida para a disputa pelo bronze contra a cidade de Marília, vencendo por 2 a 0.

No Heptatlo, a talentosa Raiane Vasconcelos Procópio participou das provas 100 metros sobre barreiras, salto em altura e arremesso de peso.

Na prova 100 metros sobre barreiras, classificou-se em 4º lugar, com 16s03, contra os três melhores resultados de Crystiane Tereza Barroso, de São Caetano do Sul, com 14s56, Angelica Scavassa, de Piracicaba, que pontuou 14.80 e Giovana Aparecida Cavaleti, também de São Caetano do Sul, com 15s05.

A representante bragantina brilhou no salto em altura, Raiane ficou em 2ª lugar ao marcar 1m65, contra Crystiane Tereza Barroso, da cidade de São Caetano do Sul, com 1m74. Já no arremesso de peso ela garantiu o 3º lugar, marcando 11m29, atrás das atletas sulsancaetanense Giovana Aparecida Cavaleti e Crystiane Tereza Barroso, que marcaram 12m43 e 11m58, respectivamente.

A atleta participou dos 61º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, em Americana, e se destacou no atletismo, trazendo medalhas à Bragança.

Na natação masculina, prova de revezamento 4×100 metros nado livre, os atletas David H. Vilella, Matheus S. La Salvia, Caio S. Akai e Marcos Oto P. Prado conquistaram a 8ª classificação ao marcarem o tempo de 3’47″22. Na classificação geral de municípios, a natação masculina acabou ficando 18º lugar no quadro geral. Os primeiros colocados foram os municípios de Santos, Indaiatuba e Bauru.

Na modalidade natação ACD – Atletas com Deficiência, a equipe feminina se destacou classificando-se em 6º lugar no quadro geral; As primeiras colocadas foram Indaiatuba, São José dos Campos e Marília. Já a equipe masculina garantiu o 2º lugar, ficando atrás de Indaiatuba.

Na briga pelo bronze, infelizmente o resultado não veio para o time de Futsal Masculino 21 – 2ª Divisão, que foi batida por 6 a 1 pela equipe de Franco da Rocha. No quadro geral, Bragança acabou ficando em 4º lugar, atrás de São Caetano do Sul, Osasco e Franco da Rocha.

O Futsal masculino entrou nos jogos derrapando, a equipe de Bragança começou perdendo por 3 a 0 para Itupeva e depois para Osasco por 3 a 1. O momento favorável veio ao golear a equipe de Fernandópolis por 7 a 2 e teve que aguardar a equipe de Osasco bater Itupeva para disputar o bronze. O jogo entre as duas cidades teve resultado favorável para a equipe bragantina, Osasco venceu por 2 a 1 e Bragança pode respirar aliviada, pois estaria na briga. Jogou contra São Caetano do Sul e perdeu por 5 a 1 e também para a equipe de Franco da Rocha, por 6 a 1.