Elenco do Bragantino será apresentado nesta segunda-feira

Depois de muita discrição da diretoria do Bragantino a respeito dos novos contratados, o elenco finalmente será apresentado na tarde desta segunda-feira, 27, no Estádio Nabi Abi Chedid.

A equipe de Marcelo Veiga já conta com 18 jogadores firmados, mas em dezembro a equipe deve estar completa para o início do Paulistão, que acontecerá entre 17 de janeiro e 7 de abril.

Possivelmente o Braga já tenha emprestado jogadores do Corinthians. Veiga afirmou que haviam nomes que interessavam o Massa Bruta e que a diretoria já estava conversando para viabilizar a parceria. “Esses atletas chegariam em dezembro para se juntar a nós”, disse Veiga.

O Bragantino está na mesma chave dos times Corinthians, Linense e Ituano. O Massa Bruta abre o Paulistão jogando em Ribeirão Preto contra o Botafogo, em 17 de janeiro, quarta-feira. O primeiro jogo do Braga em casa será contra o Santos, em 21 de janeiro, domingo. A tabela completa do Paulistão ainda não tem os horários das partidas definidas.