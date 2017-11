Projeto do Natal/2017 será apresentado noutra data

A Prefeitura desmarcou a coletiva de imprensa agendada para a tarde de quinta-feira, 22, quando o prefeito Jesus Chedid divulgaria o projeto do Natal/2017. De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa do Palácio Santo Agostinho, informou apenas sobre o adiamento e que “em breve a Prefeitura divulgará a nova data e horário. Agradecemos a compreensão de todos”.

Entretanto, na última edição da Imprensa Oficial do Município publicada no dia 21 de novembro, consta o aviso de abertura de licitação cujo objeto, pregão presencial, é contratar empresa especializada para prestação de serviços referente às atividades do Natal de 2017. A data de abertura dos envelopes com as propostas está marcada para dia 6 de dezembro, 9h30, na Divisão de Licitação, Compra e Almoxarifado da Prefeitura.

No ano passado, Natal de 2016, as ruas centrais receberam os enfeites a partir da iniciativa dos comerciantes que buscaram aquecer o comércio de rua e a economia de um modo geral. Isto porque o poder público havia declinado de investir em decoração natalina. Este ano há uma grande expectativa em torno do projeto da atual administração que, no passado, se esmerou nos projetos de decoração para as festividades de fim de ano