Bragança F: Moradores reclamam da situação das vias e iluminação precária

Moradores do Conjunto Habitacional Bragança F “Vereador Adilson Leitão Xavier”, zona norte, reclamam do abandono em que se encontram. De acordo com eles, o único serviço público disponível é o de coleta de lixo, os demais, como exemplo, a pavimentação das ruas está se deteriorando, o mato tomando conta das áreas públicas e a iluminação está cada dia pior.

Em visita ao local a GB seguindo indicação de moradores encontrou ruas intransitáveis e sujas. Moradores da Rua Antônio Cometi contaram que as enxurradas arrastam muita terra para o meio das ruas e ninguém da Prefeitura os ajuda ou orienta. “Nem mesmo o carteiro vem aqui de tão distante do mundo que estamos”, reclamaram.

As obras daquele bairro são históricas, duraram aproximadamente 13 anos. O Conjunto Habitacional Bragança F foi iniciado no modelo de mutirão, em 2002; o governo dava o terreno e material para que as famílias trabalhassem na construção das casas. O modelo faliu e as casas foram concluídas, em 2015, após novos investimentos do ‘Programa Minha Casa Minha Vida’, do Governo Federal, e do programa ‘Casa Paulista’, do governo do Estado de São Paulo.

O asfalto nas ruas em declive já está deteriorado, com rachaduras profundas e os restos depositados pelas enxurradas na rua e calçadas abaixo.