TSE rebate boato sobre biometria e multa

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nessa semana, nota onde rebate o boato que circulou na internet e em grupos de conversas com uma mensagem atribuindo à justiça eleitoral a aplicação de multa de R$ 150,00 ao eleitor que não fizer o cadastramento biométrico, bem como o cancelamento de documentos.

“O TSE esclarece que esta mensagem é falsa e que o eleitor deve ficar atento ao calendário estabelecido pelos respectivos tribunais regionais eleitorais (TRE) para fazer o cadastramento dos eleitores em cada estado. Segundo a mensagem divulgada na internet, o prazo seria até o dia 7 de dezembro para evitar cancelamentos de documentos como CPF e carteira de motorista. A legislação eleitoral não prevê, em nenhum momento, o cancelamento de outros documentos a não ser o Título de Eleitor no caso de o mesmo ficar três eleições consecutivas sem votar ou justificar ou não comparecer ao cadastramento biométrico obrigatório, que serve como uma atualização do cadastro de eleitores. Ainda assim, caso o eleitor não compareça, ele apenas estará sujeito a uma multa em torno de r$ 3,50. Após comparecer ao cartório eleitoral mais próximo e regularizar a situação, o título volta a ficar ativo imediatamente”, rebateu.

A biometria, segundo o TSE, é um método tecnológico que permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio de suas impressões digitais, que são únicas. “A tecnologia foi implementada na justiça eleitoral com o objetivo de prevenir fraudes e tornar as eleições brasileiras ainda mais seguras, uma vez que a identificação biométrica torna inviável que um eleitor tente se passar por outro no momento da votação. O cadastramento biométrico na justiça eleitoral, que está sendo realizado gradativamente em todo país”, completou.

REMANEJAMENTO NA ZONA NORTE A Justiça Eleitoral acaba de anunciar que a partir de 4 de dezembro, o atendimento a eleitores residentes em 14 localidades da zona norte do Município será remanejado para a 298ª Zona Eleitoral, à Rua Santa Madalena, 65, Centro.

Os bairros que passam à jurisdição da 298ª Zona são: Jardim São Miguel, Recanto Elisabete, parte à esquerda da Rodovia Capitão Barduíno; Jardim Iguatemi, Green Park, Cidade Jardim , Vista Alegre – Chácara Alvorada, Quintas dos Vinhedos, Piemonte, Vino Barolo, Vila Romana, Vila Verde I e II, Vale Encantado, Parque dos Estados, Cidade Planejada I, Cidade Planejada II, Cidade Planejada III, Vila Esperança, Chácara Julieta Cristina, Jardim Bonanza.

Na zona rural, bairro Mãe dos Homens – Sete Barras – Atibaianos – Rio Abaixo – Curitibanos – Modesto – Cardoso Jardim Flamboyant – Araras dos Bandeiras – Araras dos Pereiras.