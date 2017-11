Confira os locais sem energia na próxima semana

Para que as população possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica em alguns locais da cidade. São eles: terça-feira, 28, das 12h às 16h, bairros Morro Grande da Boa Vista e Boa Vista dos Silva; quarta-feira, 29, na parte da manhã, Rua Josephina Lossasso P. da Silva do nº 34 ao 48; Rua Lairton Serrano, do nº 10 ao 185; Rua Antonio Leite de Almeida, do nº 16 ao 230; Rua Geraldo de Lima Cesar, do nº 26 ao 28; Rua Jose Luso Cordeiro, do nº 61 ao 261; e Rua Josefina Lossaso Pereira Silva, do nº 26 ao 64 e Loteamento Chácara Luzia Vicente.

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança considere as instalações elétricas energizadas.