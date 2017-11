Petrobras provoca confusão em preços de combustíveis

A flutuação dos preços dos combustíveis provocada pela Petrobras desde que adotou a política de preços em junho deste anos, provoca confusão na hora de abastecer. Embora as porcentagens da companhia sejam fixadas para todo o país, nos postos de Bragança Paulista e região, por exemplo, a variação é dos preços é evidente.

A mudança de conduta é de tal maneira tão rápida que os proprietários de veículos e de postos nem chegam a cumprir uma e outra decisão está tomada. Nesta semana, por exemplo, as altas foram de cerca de 7 por cento em dois dias e vêm em meio a esta nova política de preços da estatal prevê mudanças até diárias das cotações. A Petrobras anunciou na quinta-feira, 23 uma alta de 1,9 por cento nos preços da gasolina nas refinarias para a partir da sexta-feira, após alta de 5,1 por cento nas cotações autorizada na véspera que entrou em vigor na mesma quinta-feira, de acordo com informações no site da Petrobras.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras diz esperar acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Ao invés de esperar um mês para ajustar os preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. “Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais”, explica o site.

A confusão fica maior porque o preço cobrado nas refinarias é aquele pago pelas distribuidoras, mas os postos de combustíveis têm liberdade para decidir se repassam o reajuste aos consumidores ou não. No entanto, o preço médio da gasolina nos postos atingiu recorde no ano na última semana, atingindo 3,966 reais por litro, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O aumento dessa sexta-feira foi, de acordo com a ANP, a quarta alta semanal consecutiva, e o levantamento considerou os preços praticados em 3.160 estabelecimentos no país.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que entre 15 de outubro de 2016 a 31 de outubro de 2017, a variação de preços dos combustíveis derivada da ação da política da empresa ficou em 1,4% neste período. Contudo, se for levada em consideração a alteração dos tributos, o percentual de variação do preço da gasolina sobe para 22,1%. “Acho importante trazer este dado para mostrar que, realmente, a grande variação de preços que aconteceu não tem nenhuma ligação maior com a nova política e, sim, com o aumento de tributos do governo federal”, disse, durante entrevista na sede da empresa para apresentar resultados da Petrobras no terceiro trimestre de 2017 e dos nove meses do ano até setembro.