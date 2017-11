Tributos municipais serão reajustados em 2,7%

O Decreto nº 2.595 publicado ontem reajusta os tributos municipais, entre estes o imposto Predial Territorial Urba-no (IPTU) em 2,70%. A porcentagem é aproximadamente cinco vezes menor que os 7,87% decretados pelo ex-prefeito Fernão Dias (PT) para 2017.

O novo reajuste incide sobre os tributos e débitos para com a Fazenda Pública Municipal.

No decreto, assinado pelo prefeito Jesus Chedid, conta que “a partir de 1º de janeiro de 2018 a base de cálculo dos tributos municipais e os débitos para com a fazenda municipal de qualquer natureza, inclusive fiscal, ficam atu-alizados em 2,70%, pela variação percentual acumulada no período de 1º de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2017 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-tatística (IBGE)”, diz.

O reajuste proposto no decreto publicado nessa sexta-feira, 24 de novembro, é o mais baixo entre os registrados nos últimos quatro anos.

Em 2016 vigorou reajuste de 9,93%; 2015 foi 6,69%; 2014 5,84% e 2013 primeiro ano da gestão do PT na prefeitura de Bragança Paulista vigorou um reajuste de 5,5%.