Pâmela Mara fala sobre estratégia de luta no Fight Pró Plus 3

Há dois dias do Fight Pró Plus 3, Pâmela Mara conversou com a reportagem sobre as expectativas sobre o grande dia contra a adversária Fabiana Santos, do Team Força Fight, neste sábado, 25, em Jaguaré-ES.

Para enfrentar a rival ela afirma que mudou a estratégia. “O que venho mudar nessa luta são as estratégias, pois por mais que seja uma luta em pé as regras são diferentes do k1 (Kickboxing) para o Muay Thai, mas o foco é sempre o mesmo de dar o show e buscar a vitória sempre”, afirmou Pâmela.

A lutadora já conhece a adversária de uma luta antiga, as duas se enfrentaram no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, em 2016, quando se consagrou campeã brasileira. Agora ela enfrenta Fabiana na modalidade de Muay Thai, 55kg, regra asiática.

A luta funcionará como uma seletiva para o Muay Thai Fight Pro, de trocação entre lutadores profissionais de grande visibilidade. Em Jaguaré, Pâmela e Tiago Taveira, também representante de Bragança, lutarão de forma profissional no card principal.

Pâmela Mara coleciona diversos títulos, inclusive internacionais, entre 30 vitórias, 9 derrotas e cerca de 20 títulos entre as modalidades Muay Thai, Kickboxing, MMA e Submission e Jiu-Jitsu. Ela conta com o apoio e patrocínio da Gazeta Bragantina e GB Norte.