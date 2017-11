Bragança Paulista continua em destaque nos 81º Jogos Abertos do Interior

Bragança Paulista segue se destacando nos 81º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, sediada no Grande ABC. Nos últimos dias, atletas bragantinos vem apresentando resultado muito satisfatórios, como as equipes de Futsal, Natação e Ginástica Artística.

As meninas da Ginástica Artística garantiram a terceira colocação no quadro geral, somando 164,250 pontos, contra São Caetano do Sul, em primeiro lugar, com 185,250 e Hortolândia, em segundo lugar, com 180,250 pontos. As atletas Heloisa Dias Cagnoto, Adrielli N. da Silva Teradaira, Gabriela Maria Garisto, Ana Carolina Barbosa, Cristiane Roseno da Silva, Gabrielle O. Militão da Silva, Grazielle O. Militão da Silva, sob orientação do técnico Fernando Ferreira, mostraram seu melhor tanto nas classificações individuais quanto na geral.

De 57º posições nas classificações individuais na Trave, Gabriela Maria Garisto se destacou como a 15ª, com a nota 10,750 pontos; Cristiane Roseno da Silva pontuou 10,250 pontos, conquistando o 23º lugar; Em 30º, a atleta Adrielli N. da Silva Teradaira, com 10,050, e por fim, Gabrielle O. Militão da Silva garantiu a 42º posição, com a nota 9,550.

Entre as 56º classificações da prova individual solo, o destaque fica por conta da atleta Ana Carolina Barbosa, na 14º classificação, em 10,800 pontos, seguido por Gabrielle O. Militão da Silva, em 15º, com 10,600 e Grazielle O. Militão da Silva, em 17º lugar, em 10,600. As atletas Adrielli N. da Silva Teradaira, alcançou a 21ª colocação, pontuando 10,350, seguido de Cristiane Roseno da Silva, conquistando o 28º lugar, com 9,350 pontos.

No quadro de classificação individual geral, Bragança Paulista também obteve ótimos resultados entre a 72 ginastas participantes. Grazielle O. Militão da Silva garantiu a 10ª colocação, seguido por Gabrielle O. Militão da Silva, em 13º lugar. As ginastas Cristiane Roseno da Silva, finalizaramem 20º lugar, e Ana Carolina Barbosa, classificada em 38º lugar. Já as representantes bragantinas Gabriela Maria Garisto e Adrielli N. da Silva Teradaira, conquistaram os 53º e 54º respectivamente. Por fim, a 69ª classificação ficou por conta da atleta Heloisa Dias Cagnoto.

Na natação masculina, o nadador David Henrique Oliveira Vilela garantiu a 10º lugar na classificação de 24 atletas no 50 metros nado borboleta, em um tempo de 26″32. David também foi um dos destaques no 50 metros nado livre ao garantir a 9ª colocação, com 24″52. Já o atleta Caio S. Akai, obteve um tempo de 32″05 no nos 50 metros nado peito, ficando em 19º colocado.

O Futsal bragantino começou derrapando e na primeira oportunidade se reergueu garantindo um lugar entre os destaques dos Jogos. Na última segunda-feira, 20, o time goleou a equipe de Fernandópolis por 7 a 2 e aguardava a equipe de Osasco bater Itupeva para disputar o bronze. O resultado veio favorável para mais uma oportunidade da equipe, mas infelizmente, na tarde de terça-feira, 21, o jogo contra a equipe de São Caetano do Sul não foi favorável para Bragança, que perdeu por 5×1.No total, Bragança Paulista vem sendo posicionada em 40º lugar entre os 191 municípios participantes. O 81º Jogos Abertos do Interior reuniu cerca de 12 mil atletas de 200 municípios paulistas, sendo 70 atletas de Bragança Paulista.

O evento é a maior competição do segmento na América Latina. São 32 modalidades esportivas responsáveis por revelar ótimos esportistas que já se projetaram em Olimpíadas. Neste ano o evento está sendo sediado nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, com o apoio de Rio Grande da Serra, por meio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. As competições seguem até dia 26 de novembro.