IPTU complementar: Prazo para pagamento e revisão vence na próxima semana

A Prefeitura reforça o prazo de vencimento, do pagamento e da impugnação dos lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU Complementar de 2017 dos imóveis notificados, que termina na próxima quinta-feira, 30.

A administração municipal alerta a população para que não deixe para o último momento e procure a Prefeitura o quanto antes. A prioridade está sendo o atendimento da população de forma que todos possam sair da Prefeitura com suas dúvidas sanadas e caso resolvido. A Comissão Técnica de Atendimento trabalha com o objetivo de verificar a precisão e exatidão dos dados e informações levantados pelo sistema de georreferenciamento, atestar a área correta a ser acrescida à atual área cadastrada na Prefeitura e, quando necessário, determinar ou não a impugnação da cobrança do IPTU complementar. Os atendimentos são feitos por dois gestores e mais de 20 engenheiros civis e arquitetos.

Para proceder com a impugnação do tributo lançado, o interessado deverá estar com o cadastro do imóvel atualizado e apresentar matrícula, escritura e documentação do imóvel, documentos pessoais, a notificação recebida, o projeto (planta do imóvel) aprovado ou não, caso não possua o projeto deverá apresentar o croqui com as medidas das edificações (o croqui não precisa ser feito por técnico ou profissional, ele pode ser feito pelo próprio interessado), fotos impressas ou reveladas do imóvel que comprovem as alegações. A solicitação também poderá ser feita por procurador ou representante autorizado.

A Central de Atendimento Agiliza está situada no Paço Municipal, na Avenida Antonio Pires Pimentel, 2015, Centro e realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.