Bragança Garden Shopping comemora um ano

O Bragança Garden Shopping está comemorando no mês de novembro, um ano de inauguração. Atualmente o mall é composto por mais de 90 lojas, entre elas as de departamento, acessórios, roupas, calçados e alimentação.

“Mais do que um shopping, o Bragança Garden é um centro de convivência. Um lugar onde famílias e amigos veem para se divertir, passear e ter momentos de descontração. Nosso objetivo é continuar a criar um ambiente sempre acolhedor e convidativo para todos os nossos clientes, queremos que as pessoas realmente se sintam em casa”, disse Diogo Linhares, superintendente do mall.

Programação- Ontem o Bragança Garden Shopping teve programação diferenciada e gratuita para comemorar o aniversário. Às 19h a Companhia Magic Street Dance fez uma apresentação na Praça de Eventos. Em seguida, o grupo Sanfonias Sanforró se apresentou.