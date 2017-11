Escolas de Samba realizam eventos no Dia do Samba

As Escolas de Samba Acadêmicos da Vila e Dragão Imperial estão promovendo eventos para comemorar, no dia 2 de dezembro, sábado, o Dia Nacional do Samba.

O Grêmio Recreativo Faculdade do Samba Dragão Imperial realizará uma Tarde do Samba – encontro de sambistas, a partir das 13h. Estão convidados Ala de Compositores das coirmãs e todos os amantes de samba de Bragança e região.

Já a Acadêmicos da Vila realizará a partir das 21h, a Noite de Samba, com a presença do Bloco Galo da Vila. A bateria Pulso Forte promete uma noite repleta de alegria juntamente com a ala musical e a corte.

O Dia Nacional do Samba foi instituído no dia 2 de dezembro em homenagem ao sambista mineiro Ary Barroso, compositor a música “Na Baixada do Sapateiro”, samba que homenageia o cotidiano da vida na Bahia. A data marca a primeira vez que o compositor visitou o estado. As comemorações começaram primeiramente em Salvador e no Rio de Janeiro, mas logo foi aderida em todo território nacional.

Ambos os eventos são gratuitos. A Dragão Imperial fica na Avenida dos Imigrantes, 4500, Matadouro. A Acadêmicos da Vila se localiza na Avenida Santa Isabel, 796, Vila Aparecida.