Município sedia debates sobre turismo sustentável

O “Turismo Sustentável como Alternativa de Desenvolvimento” é o tema do seminário que será realizado na cidade na próxima semana. Serão rodas de palestras e debates voltados a temática. O segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, será realizado no dia 4 de dezembro, na Câmara Municipal de Bragança Paulista, das 8h30 às 13h00.

A programação divulgada indica que as atividades começam com as 8h30 com as inscrições e em seguida a abertura solene com a presença de autoridades municipais e das entidades envolvidas na organização. Logo em seguida serão apresentados vídeos institucionais promovidos pela Sabesp e pela Desenvolve SP.

Abrindo o ciclo de palestras, o presidente executivo do São Paulo Convention & Visitors Bureau (Visite São Paulo) e presidente da Unidestinos, Toni Sando, ministrará a palestra “Turismo de eventos prioridade para o desenvolvimento”.

Na ocasião, o Deputado Federal Herculano Passos, que é Presidente da frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, abordará em palestra o tema “A importância do turismo na economia do Estado de São Paulo e do Brasil”.

Assim como o secretário de Turismo do Estado, Fabrício Cobra, trará o tema “Turismo Paulista: A importância dos 140 Municípios de Interesse”, com a participação do Deputado Estadual Edmir Chedid, membro da Comissão de Turismo da ALESP, falando da “Análise e o Papel da Assembleia”.

Ainda durante o evento, será feita a entrega do Diploma do Mérito Municipalista ao Prefeito Jesus Chedid e uma homenagem da Revista América Economia. Ao final do evento, os participantes também receberão certificados de participação.

As inscrições serão feitas no local, às 8h30, no dia e local do evento. Mais informações pelo telefone (11) 4892-6200.