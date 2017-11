Em seis rodadas, Braga enfrenta todos os “grandes” de São Paulo

Na sexta-feira, 17, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Paulistão de 2018 e o Braga enfrenta todos os grandes de São Paulo até a sexta rodada. Logo na segunda rodada, o Massa Bruta enfrenta o Santos na Vila Belmiro, na quarta rodada recebe o Palmeiras no Nabizão e na sexta rodada vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Por estar na mesma chave, o Corinthians não será um adversário na primeira fase.

O técnico Marcelo Veiga, classificou a tabela como “puxada para o Bragantino” já que os grandes costumam já ter uma base formada e ter vantagem sobre as equipes menores. Mas, acredita que o Massa Bruta poderá surpreender essas equipes. “Eu achei uma tabela bem puxada. Embora você pegue os grandes logo no início, todos times pequenos precisam pontuar. São pontos importantes, praticamente, que você teria a possibilidade de roubar de um grande. Mas queremos surpreender. Os grandes já têm uma base, times montados. Vai mudar pouca coisa. Somos um time em formação, isso é uma coisa que dificulta”, afirmou o treinador ao globoesporte.com

O Braga segue se estruturando para 2018, porém até agora não apresentou nenhum reforço para a temporada. Segundo, a diretoria e o próprio treinador a equipe segue negociações nos bastidores, mas não pode revelar nomes até que as competições da série A e série B terminem. A reapresentação do clube foi marcada para o dia 27 de novembro e nem todos os atletas contratados devem estar no grupo que inicia os treinos. O clube também teve a saída de Edson Sitta, um dos destaques da série A2 e do meia Rafael Chorão.

Para Veiga, uma possível parceria com o Corinthians e o empréstimos de atletas de outras equipes podem deixar o elenco do Bragantino competitivo a nível de série A. Porém, por enquanto a base será formada por atletas remanescente da série C e que ainda tem contrato com o clube. “A gente se apresenta no dia 27. Um grupo tem contrato e vai permanecer. O que temos agora, a maioria é apalavrado. Estamos esperando terminar o Brasileiro da Série A e da Série B para assinar os contratos. O Bragantino tem uma possibilidade de ter a parceria com o Corinthians. Tem nomes que temos interesse, estamos conversando. Isso é importante. Esses atletas chegariam em dezembro para se juntar a nós – finalizou o treinador.