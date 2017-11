Para atrair torcedor, Braga lança pacote de ingressos com camisa de brinde

Com a preocupação de trazer o torcedor para de volta ao Nabizão, o Bragantino lançou uma promoção de ingressos para o Campeonato Paulista. A iniciativa foi divulgada através da fanpage do facebook do clube no sábado, 18. Algumas semanas antes da divulgação da tabela do campeonato o clube soltou uma enquete direta aos torcedores questionando sobre a venda de um pacote de ingressos para a competição. A ação agradou 96% dos 402 torcedores que participaram da votação e em nos comentários, a maioria das sugestões foram de a venda do pacote acompanhado de uma camisa do clube. A ideia agradou a diretoria que lançou o pacote de seis ingressos, mais uma camisa oficial de 2018 pelo valor de R$199. Outro pacote, apenas com os ingressos, também foi lançado e custa R$114. Os pacotes podem ser pagos em até 12 vezes no cartão de crédito e são encotrados na loja virtual do Bragantino, atrave´s do endereço: www.bragantino.lojavirtualnuvem.com.br/. O Braga estreia em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 17 de janeiro, ainda sem horário definido.