Faros D’Ajuda realiza bingo beneficente

A Faros D’Ajuda realizará, no dia 3 de dezembro, domingo, às 13h, o Show de Prêmios BinCão Beneficente, na Associação Nipo-Brasileira, localizada na Av. Nipo-Brasileira, 340 – Jardim América. O objetivo do evento é angariar recursos para conseguirem honrar os compromissos no que diz respeito aos cuidados com os animais e administração da entidade.

Os kits já estão à venda por R$25,00 dando direito a jogar cada rodada com duas cartelas, sendo cinco rodadas normais. Rodadas extras não estão inclusas. Os kits podem ser adquiridos nas campanhas de adoção aos sábados, na Praça Raul Leme, das 9h às 14h ou na sede do abrigo, durante a semana das 9h às 16h, localizada na Rua Virgílio Rubim de Tolêdo, Jardim Morumbi.

Na página da ONG no facebook, a organização do evento pede por parcerias de empresas amiga dos animais para compor as rodadas de prêmios. Para mais informações, entrar em contato por meio da página https://www.facebook.com/farosdajuda/.