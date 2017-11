Administração faz limpeza de áreas públicas da cidade

Na última semana, a Prefeitura realizou corte de mato e limpeza de áreas públicas, operação tapa buracos e manutenção de estradas rurais em pontos estratégicos de bairros que há muito necessitavam de atenção, além da zona rural.

A operação tapa buracos atuou nas vias dos bairros Vila Bianchi, Vila Gato, Jardim América, Curitibanos, Biriçá do Campinho, Menin, Fraternidade e Jardim Recreio. O corte de mato e limpeza de áreas públicas aconteceram no Santa Luzia, Jardim Califórnia, Jardim Recreio, bem como nas avenidas Norte Sul, Lindóia, Doutor José Adriano Marrey Júnior e Antonio Pires Pimentel.

Serviços de pedreiro atenderam locais como a manutenção da Concha Acústica, na academia ao ar livre do Jardim da Fraternidade, nos mosaicos da Rua Raul Leme, em canaletas nas ruas do Jardim Amapola, na Praça Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, localizada no Jardim Califórnia, e em sarjetas no bairro Jardim Sevilha.

A limpeza de bueiros atendeu vias dos bairros Jardim da Fraternidade, Jardim São Lourenço, Santa Terezinha, Jardim Recreio, assim como nas ruas São Marcos e Teófilo Leme.

Durante a semana, alguns ribeirões também foram atendidos como o do Lavapés, na altura da Vila Malva. Na zona rural, trabalhos para manutenção das estradas rurais da cidade foram feitos nos bairros Rio Abaixo, Ponte Alta e nos Cardosos. Foram utilizados maquinários especializados como caminhões, tratores e até mesmo a motoniveladora para auxiliar e desenvolver melhor os trabalhos.