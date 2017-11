Novas barragens nos rios Jaguari e Camanducaia levarão água a 5,5 milhão de pessoas

Os editais da licitação para a construção de duas represas no rio Jaguari e seu principal afluente rio Camanducaia, estão à disposição das empresas interessadas em desenvolver o projeto. O Jaguari represado em Bragança Paulista abastece mais 7,5 milhões de moradores da Grande São Paulo. O certame será capitaneados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (O DAEE).

As barragens serão construídas em Pedreira e Duas Pontes, no Rio Camanducaia, em Amparo. Os novos reservatórios estão abaixo do complexo Cantareira e têm por objetivo criar uma reserva hídrica estratégica na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí que vai permitir aprimorar a operação do Sistema Cantareira, especialmente nas épocas de estiagem.

O Governo do Estado deverá investir cerca de R$ 740 milhões nas obras. A expectativa é iniciá-las no primeiro trimestre de 2018 e concluí-las em 30 meses. O reservatório de Pedreira ocupará uma área de 4,3 quilômetros quadrados, terá capacidade para acumular 31,9 milhões de metros cúbicos de água e vai permitir uma vazão regularizada de 8,5 mil litros de água por segundo.

O reservatório Duas Pontes deverá ocupar uma área de 8,8 quilômetros quadrados, terá capacidade para 53,4 milhões de metros cúbicos e vai permitir uma vazão regularizada de 8,7 mil litros de água por segundo.

O conjunto vai beneficiar diretamente a mais de 5,5 milhões de habitantes em 22 municípios da região: Amparo, Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Campo Limpo, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Sumaré, Valinhos, Várzea Paulista e Vinhedo.

Os imóveis para construção dos reservatórios já foram declarados de Utilidade Pública (Decreto DUP nº 60.141 de 11/02/2014). O DAEE já possui também a Licença Ambiental Prévia, emitida pela CETESB em 25 de agosto de 2016.

Este processo foi iniciado em 2012.