Chuva não desanima e milhares vão à Parada LGBT

Embora uma forte chuva tenha caído sobre a cidade na tarde do domingo, 19, a XI edição da Parada do Orgulho Gay atraiu milhares às ruas. Na Passarela do Samba Chico Zamper, ponto final do desfile, neste ano sob o tema ‘O Estado é laico, respeite a Diversidade’, os discursos se assemelharam a gritos de guerra para não deixar que o movimento finde.

O cortejo de milhares começou na Travessa Riachuelo seguiu pelas principais avenidas do centro até Passarela Chico Zamper. No uso do microfone os organizadores pediram para que todos os segmentos ligados ao movimento gay local se engajem na luta pela conquista dos direitos e manutenção dos já adquiridos, inclusive que está na hora de se conscientizar sobre a importância da Política na vida da população brasileira. “É momento de entendermos que se queremos melhorar a qualidade de vida teremos que nos unir e buscar cargos representativos para legitimamente aprovarmos uma legislação mais humana e menos segregadora”, bradaram.

A para marcou o encerramento da 10ª Semana da Diversidade Sexual, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde que se iniciou na terça-feira, 14.Na programação teve o Monólogo “O segredo de Jhon” interpretado por Lucas Lima e participação de representantes do Grupo de Pais GLBTI; Educação Preventiva da Região Bragantina e “Negociando arranjos sexuais: estratégias de prevenção combinada”, com o Psicólogo e coordenador do Programa DST/AIDS da região do ABC Paulista, Alexandre Yamaçake.

Amanhã, o educador e coordenador do Centro de Referência e Defesa da Diversidade, Eduardo Luiz Barbosa, abordará o tema “Homoafetividade e Direitos; e cine debate nas escolas Professor José Nantala Badué, Professor Silvio de Carvalho Pinto, Professor Sebastião Ferraz de Campos e Escola Estadual Jardim Águas Claras, através do programa Escola da Família.

O Brasil, segundo os organizadores, não tem uma política pública de fato para a população LGBT. A homofobia é um fato. Praticamente a cada dia morre um homossexual vítima de homofobia no país. Se existimos, de alguma forma, é uma resistência.