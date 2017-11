Comunidades manifestam no dia Consciência Negra

O feriado da Consciência Negra em Bragança Paulista foi comemorado com uma caminhada pelas principais ruas e uma concentração de atividades na Praça Coronel Jacintho Osório, Matadouro. O movimento foi organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo. Os eventos ocorreram entre as 8h00 às 12h00.

A V Caminhada Zumbi dos Palmares, começou às 9h00 partindo da frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça Princesa Isabel, Centro. De lá os integrantes desceram até a Rua Coronel João Leme sentido à Avenida dos Imigrantes, entrando na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira. O trajeto se encerrou após, aproximadamente, 1,5 km na Praça Matadouro.

Às 10h00, os presentes assistiram à abertura do encontro e apresentações artísticas do grupo Afoxé Nação Nagô Mirerê, da Cia, Malungos do Baque, da dupla Ray Almeida e Eliomar Vieira, da Academia de Capoeira Raça em Movimento e do grupo Batuque de Okan.

O Dia da Consciência Negra é considerado feriado em Bragança Paulista desde 2010, quando foi instituído pela lei n° 4099, de 04 de dezembro de 2009. O feriado da Consciência Negra em Bragança Paulista foi comemorado com uma caminhada pelas principais ruas e uma concentração de atividades na Praça Coronel Jacintho Osório, Matadouro. O movimento foi organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo. Os eventos ocorreram entre as 8h00 às 12h00.