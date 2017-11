Orçamento 2018 volta a plenário para 2º Turno

O projeto de lei n° 43/2017 que trata da previsão orçamentária para 2018, volta ao plenário da Câmara Municipal, nesta terça-feira, 21, para a segunda e última votação. Na primeira, semana passada, o projeto recebeu uma emenda, desconto no IPTU para quem incentivar o uso da bicicleta, e foi aprovado por unanimidade.

De autoria do Poder Executivo, o projeto foi elaborado com base em audiências públicas realizadas junto à população e entidades de classe e estabelece a revisão de receitas, arrecadação e despesas do governo para o ano seguinte.

Também em 2º turno será votado o projeto de lei complementar 16/17, altera a legislação que autorizou a doação de terreno à empresa Expresso Santa Luzia Ltda. O projeto visa adequações, atualizando e corrigindo dados da área doada.

Em turno único outras três moções serão votadas. A moção 67/17, requer estudos visando a construção de escola municipal no bairro Curitibanos; a moção 68/17, requer a instituição da Tarifa Social de Transporte Urbano, com redução do preço das passagens de ônibus para 2018 e a moção 69/17, requer a construção de um Complexo Aquático e de um Centro de Reabilitação para Atletas no terreno ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Rubens Battazza – Cidade Planejada II.

Para Tribuna Livre da 42ª sessão duas participações estão previstas. Erivaldo Isidoro da Silva irá tratar sobre ideologia de gênero e na sequência, Rodrigo Franco Leite fala sobre a defesa dos bancos públicos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O manifestante destacará a importância desses bancos no desenvolvimento econômico do Brasil e da região bragantina. A sessão começa às 16h00.