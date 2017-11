Bragantino abrirá Paulistão jogando em casa

A Federação Paulista de Futebol divulgou, na sexta-feira, 17, a tabela do Campeonato Paulista A2. O destaque da 1ª rodada fica por conta do Bragantino, que abrirá o Paulistão e jogará em casa, no Nabizão, contra o Botafogo, no dia 17 de janeiro.

Na 4ª rodada, o Braga enfrentará o Palmeiras também jogando em casa, em 28 de janeiro. O Massa bruta enfrentará o Santos, em 21 de janeiro, São Bento, em 24 de janeiro (em casa), Red Bull Brasil, em 4 de fevereiro, São Paulo, em 10 de fevereiro, Mirassol (em casa), em 14 de fevereiro, Santo André, 18 de fevereiro, Novorizontino (em casa), em 25 de fevereiro, Ponte Preta, em 4 de março, Ferroviária em 7 de março e por fim, o São Caetano, em 11 de março, também jogando em casa.

O Campeonato Paulista da Série A2 chega em 2018 com novo formato. A próxima edição será a primeira com 16 times, após o processo de reestruturação das divisões. O início do Campeonato será em 17 de janeiro com término previsto para 7 de abril.

Os times se enfrentarão em 15 rodadas de pontos corridos e sem returno, os quatro melhores posicionados vão para as semifinais e os dois piores colocados serão rebaixados. Durante as semifinais o acesso será definido com jogos de ida e volta, e em caso de igualdade, a decisão será feita por meio de pênaltis.

Série A1 – Seguindo os mesmos critérios, será realizada a disputa do título entre os dois clubes que conquistarem o acesso a Série A1.

Paixão que não se mede – O Campeonato Paulista terá sua própria campanha de comunicação, o slogan “Paixão que não se mede”, será tema das Séries A1, A2 e A3 para os próximos anos. A Federação Paulista de Futebol alegou que o tema se concentra como uma filosofia. “Não importa o tamanho da camisa e da história do clube: paixão não se mede”, disse o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos.