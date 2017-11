Cartório eleitoral reforça atendimento para cadastrar biometria

O chefe do Cartório Eleitoral de Bragança, Marcos Aparecido Mori, informa que o local estará aberto ao público nos dias 2, 8, 9 e 16 de dezembro, das 9h às 18h, para atendimento ao público visando o cadastramento biométrico dos eleitores.

Os eleitores de Bragança devem comparecer o quanto antes ao Cartório Eleitoral para que suas digitais sejam coletadas e seus dados cadastrais revisados. Segundo dados apresentando em setembro, apenas 25 mil dos cerca de 121 mil eleitores da cidade fizeram o cadastro biométrico.

Embora o comparecimento ainda não seja obrigatório em Bragança, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores façam desde já o cadastramento, para evitar as filas futuras.

O atendimento também é realizado por agendamento pelo site www.tre-sp.jus.br/eleitor/agendamento-titulo-eleitoral-3 ou pessoalmente no Cartório, situado na rua Monsenhor Kohly, nº 190, centro.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4034 -0480.