Linguagem de programação de códigos poderá ser oferecida na rede pública

A Comissão de Educação e Cultura, vincula à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), aprovou o Projeto de Lei 933/2016, do deputado Edmir Chedid (DEM), que insere nas unidades públicas da rede estadual de ensino a disciplina de Linguagem de Programação de Códigos, que trata sobre os princípios básicos para definir um programa de computador.

Segundo a proposta, a disciplina será facultativa ainda para os alunos do Ensino Fundamental de unidades privadas integrantes do Sistema Estadual de Educação. “A exemplo do que já ocorre no Sistema, esta disciplina deverá ser ministrada por profissionais de Tecnologia da Informação, devendo ser oferecida durante dois anos eletivos do Ensino Fundamental”, disse o parlamentar. Edmir Chedid afirmou também que o intuito do Projeto de Lei é aprimorar o currículo do ensino brasileiro referente à ausência da Linguagem de Programação de Códigos. “A Linguagem de Programação é um dos passos para a alfabetização digital e será cada vez mais uma habilidade para toda a vida, pois desenvolve capacidades essenciais, como resolução de problemas”, garantiu.

O PL já havia recebido parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa. “A expectativa é que o Projeto de Lei seja incluído na Ordem do Dia – votação final – para a análise dos demais parlamentares. Com a proximidade das discussões do orçamento, acredito que a discussão ocorra no primeiro semestre do próximo ano”, finalizou.