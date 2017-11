Confira os locais sem energia amanhã

Para que a população possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica. A interrupção ocorrerá nas seguintes datas, horários e locais: amanhã, das 8h30 às 12h30, para os endereços Rua Coronel Leme, do nº 446 ao 468; Rua José Domingues, do nº 14 ao 326; Rua Santa Clara, do nº 1271 ao 1294; Travessa Aracy, do nº 16 ao 72; Travessa Creuza Godoy de Oliveira, do nº 4 ao 63; Travessa da Imprensa, do nº 4 ao 465; Avenida Alpheu Grimelo, nº 5000; Avenida Joao Polidori, do nº 8 ao 138; Rua Ângelo Gebin, do nº 9 ao 92; Rua Arthur Siqueira, nº 67; Rua Carlos de Campos, do nº 127 ao 691; Rua do Campo, do nº 31 ao 178; Rua Dr. Afonso A. Santangelo, do nº 10 ao 87; e Rua Guarani, do nº 1 ao 13; dia 22, das 12h às 16h, bairros Santa Luzia e Jardim Europa e dia 23, mesmo horário, Estiva do Agudo.