Vigilância Epidemiológica vai emitir Certificado Internacional de Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças (Dive), já está preparada para emitir o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP). Os documentos podem ser solicitados, segundo a assessoria d Dive, a partir do próximo dia 21.

O CIVP é um documento que comprova a vacinação contra doenças, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional e alguns países exigem o documento para viajantes vindos de países com risco de transmissão de febre amarela.

A orientação da assessoria da Dive para que o cidadão possa obter o Certificado é, tomar a vacina da Febre Amarela ou outra exigida. O interessado pode obter a vacina gratuitamente em uma unidade de saúde do SUS ou deve procurar os serviços de vacinação privados credenciados. A vacina contra febre amarela deve ser tomada com antecedência de, no mínimo, 10 dias antes da viagem; realizar o pré-cadastro no SISPAFRA.

Para tanto, cadastrar-se no endereço http://www.anvisa.gov.br/viajante, clicar na opção “cadastrar novo” ou no link “cadastro”. O pré-cadastro não é obrigatório, mas agilizará o atendimento prestado para emissão do certificado; comparecer ao estabelecimento que emitirá o CIVP.

“Para a emissão do CIVP, é imprescindível a presença física do interessado uma vez que a emissão está condicionada à assinatura do viajante, conforme previsto na RDC nº 21 de 31/03/2008, inciso III do Art. 1º do Anexo II”, orienta a Dive.

Por fim, o candidato ao certificado de imunidade deverá apresentar a documentação necessária para emissão do CIVP, neste caso o cartão nacional de vacinação e um documento de identidade original com foto.

O cartão deve estar preenchido corretamente com a data de administração, fabricante e lote da vacina, assinatura do profissional que realizou a aplicação e identificação da unidade de saúde onde ocorreu a aplicação da vacina. São aceitos como documentos de identidade a Carteira de Identidade (RG), o Passaporte, a Carteira de Motorista válida (CNH), entre outros documentos.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, ligue (11) 4034-4144 – Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças (DIVE).