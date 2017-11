Aberto novo certame para gestão do SAMU e UPA

Está aberto novo chamamento público para seleção de organização para operacionalizar dois importantes setores da saúde pública local, no Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU/192) e Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA). Em setembro último o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) uma licitação para o mesmo fim.

O edital do chamamento foi publicado nessa sexta-feira, 17. “As Organizações Sociais deverão manifestar expressamente seu interesse em firmar o contrato de gestão até o dia 5 de dezembro de 2017, por meio de solicitação escrita a ser protocolada no Setor de Licitações desta Prefeitura. A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada até a mesma data, mediante agendamento prévio”, orienta a publicação.

No mês de setembro, a suspensão da licitação pelo TCE/SP, segundo despacho, decorreu de representação protocolada por Caio Matsugaki de França Souza. Ele apresentou 10 questionamentos. Entre estes, ausência de assinatura do edital; vícios quanto às condições de participação; violação do princípio da isonomia e do julgamento objetivo; impropriedades nos requisitos da qualificação técnica operacional e profissional; falhas na exigência de visita técnica; falhas na composição da ComissãoEspecial de seleção e outros.