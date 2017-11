Bragança Paulista fica mais um ano sem revisar Plano Diretor

O Município passa mais um ano sem a revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo. A interrupção dos trabalhos, na avaliação dos secretários municipais Marcelo Silva, Planejamento, Tiago Lopes, Jurídico, e Jocimar Bueno, advogado e assessor de Gabinete, é um retrocesso e vai impactar o desenvolvimento.

Os três concederam entrevista à GB, nessa última semana, após a Prefeitura ser notificada, na manhã de segunda-feira, 13 de novembro, da liminar concedida pelo juiz Carlos Eduardo Gomes dos Santos a pedido do Ministério Público para que os trabalhos da comissão especial que elaborava o esboço da revisão. Segundo eles, a promotora Kelly Alvarez que solicitou a liminar, foi apressada por não esperar o fim dos estudos e apresentação do diagnóstico.

“Nós estávamos justamente compilando as informações e sugestões para o diagnóstico para em seguida apresentar os resultados à população, à mídia local e às autoridades. Suspender os trabalhos é um retrocesso, um absurdo contra a cidade. Se a promotora tivesse, pelo menos esperado para ler o projeto de lei com as sugestões para a revisão. Entenderíamos os confrontos de ideias ou do que ela entende que é melhor para a cidade e que nós não teríamos enxergado. É preciso entender que trata-se de uma revisão e não da elaboração de um novo Plano Diretor”, reclamaram.

A liminar que suspende os trabalhos de revisão do Plano Diretor e estabelece multa de R$ 5 mil, se desobedecida, a ordem foi concedida em 31 de outubro. No despacho o juiz acompanha o entendimento da promotoria que alega enxergar indícios da realização da revisão “desacordo com as normas pertinentes, o que pode causar sérios danos ao Município, cujo desenvolvimento será pautado por um documento possivelmente feito sem a devida observância das regras legais”.

“A promotora alegou que estamos trabalhando a ‘toque de caixa’, sinceramente não entendemos a colocação. A revisão do Plano Diretor está atrasada há quatro anos e estabelecer uma meta de concluir os estudos em dezembro, é ‘toque de caixa’? Temos notícia de que empreendedores que estudavam investir na cidade já se retiraram após a judicialização dos estudos. Estes são os primeiros sintomas desta decisão da Justiça”, exemplificaram.

A equipe, Jocimar Bueno, Marcelo Silva e Tiago Lopes, foram uníssonos ao afirmar que não desrespeitaram nenhum acordo firmado com a promotoria durante as inúmeras reuniões a que compareceram “sempre de boa vontade e dando a ela, promotora Kelly Alvarez, todas as informações solicitadas. E mais não estávamos gastando nada, nenhum centavo dos cofres públicos. Então não vemos onde está o prejuízo alegado na liminar”, destacaram.

Além da suspensão da revisão do Plano Diretor o Ministério Público interrompeu também os estudos para o Plano de Mobilidade Urbana que integraria a revisão do Plano Diretor. Se as liminares não forem cassadas pela Prefeitura, que já se prepara para recorrer das decisões, os cofres municipais não receberão repasses federais em 2018.

A Lei complementar nº 534/2007, Plano Diretor, e a Lei Complementar 556/2007, Código de Urbanismo determinam a revisão do plano a cada seis anos. De maneira que já se passaram 10 anos sem que a legislação fosse cumprida.