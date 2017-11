Lixão municipal preocupa toda a região da avenida Dom Bosco

O crescimento urbano desordenado na direção do Aterro Sanitário, onde são depositados há muitos anos todo lixo de Bragança Paulista, tem causado imensa preocupação em praticamente toda a população atendida pela Avenida Dom Bosco, principal região de influência do aterro.

Além de ser uma região ambientalmente sensível, com a presença de ocupações irregulares de Área de Preservação permanente (APP), loteamentos clandestinos e de um recente histórico de favelização da área, uma mistura mais explosiva, parecida com nitroglicerina, torna esse espaço um local que deveria ser olhado com mais atenção pelo Ministério Público nos setores do Meio Ambiente e Urbanismo.

A bomba quase atômica implantada na região, acendeu o pavio quando da possibilidade de ocupação urbana sem controle do entorno do Aterro Sanitário de Bragança Paulista.

Essa é uma área de alto risco ambiental, tais como: poluição do solo, da água, foco de atração de urubus e outras aves, mau cheiro, etc. Os impactos ambientais de grande monta causados pelo Lixão obrigou a aprovação de um EIA/RIMA para a renovação da licença ambiental do aterro. O local do aterro sanitário é considerado como “ÁREA CONTAMINADA” pela CETESB em seu inventário anual sobre o assunto. E para agravar ainda mais a situação de área de risco ambiental, deixada como legado dos aterros sanitários, até onde a ciência ambiental sabe, é para todo sempre, ou seja, um passivo ambiental eterno.

Soma-se a essa situação de alto risco ambiental o fato da cidade estar crescendo indiscriminadamente e sem os devidos cuidados urbanísticos e ambientais necessários. Essa é a outra parte da mistura bombástica, quase atômica, e que deveria estar sendo fiscalizada com mais rigor pelas autoridades constituídas de nossa cidade, em especial o órgão ministerial.

A inauguração do Loteamento Villa Verde, veiculada na mídia local recentemente, e que contou com a participação de autoridades locais, revelou aos futuros moradores desse loteamento de interesse social, os verdadeiros problemas que o incômodo vizinho fará às suas novas moradias (presença constante de urubus, mau cheiro, chorume, gases tóxicos, insetos, entre outros). Provavelmente ficaram surpresos com a descoberta de que irão morar vizinho a um monte de lixo, já que a área não está assim tão visível e a publicidade do loteamento acaba por não revelar com objetividade esse dado.

Esses impactos ambientais do lixão sobre novas moradias, inclusive, já foi objeto de outras reportagens da GB, que sempre teve como objetivo mostrar todas as implicações aos futuros moradores desse incômodo vizinho e alertar as autoridades municipais e estaduais dos problemas da aprovação de loteamentos na região em questão. Salvo melhor juízo, uma grande faixa de proteção ambiental deveria ser prevista para proteger as moradias do entorno das inconveniências e prejuízos à saúde pelo lixão. Como se disse, o Jornal GB já tratou do assunto em outro espaço, o que lhe rendeu um processo na Justiça, que em primeira instância deu ganho de causa para o Jornal, reconhecendo o interesse público da notícia e o direito de crítica que cabe a nós veículos e jornalistas. A situação que já é gravíssima, pode se tornar de fato, uma grande bomba atômica urbanística, pois na região vizinha do lixão, muitos outros loteamentos de interesse social estão sendo aprovados. Basta acessar o site da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal.

Se existe um movimento dos novos moradores do Loteamento Villa Verde no sentido de tomar providências quanto ao incômodo do lixão, deveria existir uma preocupação por parte da Prefeitura Municipal e do Ministério Público, que muitas vezes é sempre atuante, para regular a implantação de novas moradias no entorno do lixão municipal.

Agora, a solução não está em ações simplistas, ainda que sugerida em Termos de Ajuste de Condutas (TACs), como a duplicação de uma avenida, facilitando a vida dos loteadores que, na verdade, visam simplesmente a exploração do capital sem as contrapartidas essenciais para o desenvolvimento sustentável.

A região está se tornando um barril de pólvora e a qualquer momento podemos ter ações por parte daqueles que estão sofrendo e irão sofrer as danosas consequências do lixão vizinho de suas casas e uma explosão social pode ocorrer.

Seria oportuno providencial a comissão de revisão do Plano Diretor criar uma Zona Especial de Proteção do Aterro Sanitário, evitando que novos loteamentos sejam implantados encostados numa área ambientalmente tão sensível e melhorando a vida daqueles que hoje infelizmente moram do lado de um grande e eterno depósito de lixo.

ASSUSTADOS

As recentes reportagens da Gazeta Bragantina e GB Norte foram produzidas como alerta, depois que alguns adquirentes de lotes do Loteamento Vila Verde atentaram para os prováveis riscos aos quais podem estar expostos futuramente. Em e-mail enviado á redação, adquirentes do Villa Verde e moradores do Jardim São Miguel, Iguatemi, Barolo e Quinta dos Vinhedos, todos localizados na região da avenida Dom Bosco, questionam e pedem informações sobre a perigosa situação. Em função das reportagens e das opiniões emitidas pela GB, os responsáveis pelo Vila Verde impetraram ação por danos morais contra o jornal pleiteando R$150 mil por supostos danos que o jornal lhes teriam causado. Entretanto, a defesa do jornal, a cargo do escritório Fidalgo Advogados, argumentou que o jornal estabeleceu apenas críticas regulares e de utilidade pública dentro dos padrões do livre e respeitoso direito de manifestação e da liberdade de expressão garantido pela Constituição da República. Após analisar o feito detalhadamente, o iminente Juiz de Direto da 3ª Vara Civil, Dr. André Gonçalves Souza, julgou a ação improcedente e condenou a autora ( Ia2d Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda) responsável pelo loteamento Vila Verde, ao pagamento de custas e despesas processuais além dos honorários de advogados de 10% do valor da causa.

PROPAGANDA

Outro fator que chamou a atenção do jornal foi a larga propaganda feita por meio de várias mídias e que oculta a existência do lixão localizado em área lindeira ao empreendimento. Numa provável foto montagem, a área do lixão foi praticamente omitida por uma vistosa área verde que não existe. Essa é mais uma grave irregularidade que deveria ser investigada pelos órgãos responsáveis em defender o direito do consumidor.