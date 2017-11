R$ 200 milhões em dívida: Devedores que perderem Refis serão cobrados com rigor

O prefeito Jesus Chedid deixou claro, em entrevista coletiva, da tarde de quinta-feira, 16, que os devedores dos cofres públicos, montante de R$ 200 milhões, que perderem o prazo do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) serão cobrados em todas as instâncias e formas previstas nas legislações que regram a administração pública.

“Não queremos machucar ninguém e nem o nome das empresas, mas também não é justo que os devedores tenham os mesmos serviços públicos disponíveis aos bons pagadores. Por isso vamos cobrar com firmeza”, frisou.

A reunião com a imprensa foi convocada com o objetivo de chamar a atenção para o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), cujo prazo para as negociações encerra em 19 de dezembro. Os secretários de Finanças e Jurídico, respectivamente Luciano Lima e Tiago Lopes, em assessoria ao prefeito Jesus Chedid, adiantaram que se os devedores não buscarem acordos, no dia 20 de dezembro, dia seguinte ao fim do Refis, todas as providências no sentido de cobrar as dívidas serão tomadas inclusive com envio para protesto.

“Com o fim do Refis se encerram também todas as tentativas amigáveis de solução para a dívida. A Prefeitura precisa gerir os serviços para mais de 160 mil habitantes locais e um grupo de devedores impede o trabalho. Temos devedores de diferentes valores, mas há um grupo de 100 que onera a Prefeitura com valões muito altos. Eles já foram contatados, via correspondência, telefone e criado o Refis com prazo suficiente para que os mesmos nos procurassem. Sendo assim, os próximos passos serão mais apertados. Por isso, seria interessante e importante para a saúde do crédito que procurem a prefeitura”, aconselharam os secretários.

Entre as consequências do não comparecimento dos devedores, os secretários apontaram que a Prefeitura poderá trabalhar com os dispositivos de penhora de bens, protesto com execução fiscal da dívida e até bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos passaportes. Isso porque, conforme analogia feita na mesa de reuniões, quem não tem dinheiro para pagar uma dívida com a comunidade e tão alta como as que mais oneram a prefeitura, também não podem desfilar pelas ruas ou fazer viagens internacionais de férias. A medida está prevista no artigo 139, inciso IV do novo Código do Processo Civil.

O Tribunal de Constas do Estado de São Paulo (TCE/SP) também cobra da prefeitura que faça as cobranças.

PLANTÃO – A Centra Agiliza fará plantão neste sábado para atender aos interessados em negociar as dívidas com os cofres municipais e para os pedidos de revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) adicional que vem sendo cobrado mediante os resultados do Georreferenciamento feito na cidade em 2013. O plantão será das 9h00 às 13h00.