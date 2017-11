Secretaria orienta sobre benefícios da Equoterapia

A Secretaria Municipal de Saúde oferece serviços de Equoterapia, para reabilitação, segura e eficaz, de pessoas com deficiência e necessidades especiais. A terapia, orientada por uma equipe multidisciplinar, ajuda na reabilitação física, mas principalmente no estímulo à linguagem, percepção visual e auditiva.

A equipe é formada por duas psicólogas e três fisioterapeutas. Para a Equoterapia é recomendado que se tenha uma equipe multidisciplinar para abranger todas as áreas que os praticantes precisam para desenvolver-se.

Para fazer a terapia, deve-se apresentar encaminhamento e laudo médico que comprove a necessidade de atendimento, seja por motivos de deficiência ou para fins de reabilitação. Quando comprovada a necessidade de Equoterapia, o paciente ou responsável deve ir até ao Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), para realização de cadastro. Também é solicitado comprovante de residência, declaração escolar (para estudantes) e lista de medicamentos, aos que utilizam.

O cronograma de atividades da Equoterapia é desenvolvido de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira são realizados os treinamentos dos animais, banho e manutenção dos equipamentos, no restante da semana acontecem seis atendimentos por dia, sendo três no período da manhã e três à tarde, com duração de 50 minutos e intervalos entre uma sessão e outra.

A Psicóloga da Equoterapia, Flora Sampaio, diz que há todo um processo de cuidado com o animal, assim como na montaria “Toda criança que chega para o atendimento cumprimenta todos os animais, escovam os cavalos e seguem para a sessão de montaria. Na volta, guardam os materiais e se despede”, disse Flora.