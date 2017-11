Bragança participará do 81º Jogos Abertos do Interior

Bragança Paulista participará, entre os dias 16 e 25 de novembro, do 81º Jogos Abertos do Interior Horácio “Baby” Barioni. Bragança conseguiu selecionar 8 modalidades nos jogos de Americana, sendo eles: Atletismo Feminino e Masculino, Futsal Sub21 Masculino, Ginástica, Artística Feminino Livre, Natação Livre Masculino, Natação ACD Livre Feminino, Natação ACD Livre Masculino e Tênis Livre Feminino.

Bragança levará cerca de 70 atletas que se consagraram como campeões ou vice-campeões nas eliminatórias de Americana. Um dos destaques da atuação bragantina nos jogos é para a natação ACD, que conta atletas de alto rendimento, como Daniel Dias e Andrey Garbe.

Os atletas se apresentaram ontem e ficarão alojados na cidade de Santo André. A abertura do evento acontecerá nesta sexta-feira, 17, às 10h, no Ginásio Poliesportivo, na Av. Kennedy, 1.155, Parque Anchieta, Sãop Bernardo do Campo.Para o 81ª edição, as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra se uniram para regionalizar os Jogos Abertos em um consórcio firmado em agosto pelas administrações municipais.

Os Jogos Abertos do Interior, conhecido carinhosamente como “Olimpíada Caipira”, foi criado por Horácio Baby Barioni, em 1936, na cidade de Monte Alto (SP), e até hoje é conhecido por revelar atletas de ponta como Hugo Hoyama (Tênis de Mesa – São Bernardo do Campo), Fabiana Murer (Vara – São Caetano do Sul), Edinanci Silva (Judô – São Caetano do Sul) e André Heller (Vôlei – Suzano).