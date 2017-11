Confira as ações em comemoração ao ‘Novembro Azul’

A Secretaria Municipal de Saúde realizará diversas ações alusivas à campanha “Novembro Azul”, mês de conscientização sobre a saúde do homem e prevenção do câncer de próstata.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Amanhã, na Unidade de Saúde: ESF – Vila Bianchi, haverá atividades como conversa sobre prevenção ao câncer de próstata durante a coleta de exames laboratoriais, a partir das 7h. No dia 21, na Unidade de Saúde São Miguel haverá sorteio de brindes, oferta de testes rápidos e palestra sobre a saúde do homem, a partir das 8h. A GB divulgará semanalmente as ações da secretaria.