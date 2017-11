Começa a X Semana da Diversidade Sexual

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou na terça-feira, 14, as atividades da X Semana da Diversidade Sexual. Os eventos começam às 19h, no Centro Cultural Geraldo Pereira (Praça do Matadouro).

A programação foi iniciada com o Monólogo “O segredo de Jhon” interpretado por Lucas Lima e participação de representantes do Grupo de Pais GLBTI. Hoje haverá a abertura do IX Encontro de Educação Preventiva da Região Bragantina e “Negociando arranjos sexuais: estratégias de prevenção combinada”, com o Psicólogo e coordenador do Programa DST/AIDS da região do ABC Paulista, Alexandre Yamaçake.

Amanhã, o educador e coordenador do Centro de Referência e Defesa da Diversidade, Eduardo Luiz Barbosa, abordará o tema “Homoafetividade e Direitos.

No sábado, das 10h às 11h30, será realizado cine debate nas escolas Professor José Nantala Badué, Professor Silvio de Carvalho Pinto, Professor Sebastião Ferraz de Campos e Escola Estadual Jardim Águas Claras, através do programa Escola da Família.

“É importante para que a população LGBTI esteja incluída na questão de saúde do município. Queremos chamar a atenção deles para as Políticas Públicas de Saúde” disse Rodrigo Bueno, Chefe das Divisões Epidemiológicas e Sanitárias. A XI Parada do Orgulho Gay acontece no domingo e tem como tema ‘O Estado é laico, respeite a Diversidade’. A concentração terá início ás 14h, na Travessa Riachuelo e o desfile seguirá em direção a Passarela Chico Zamper.