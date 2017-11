EcoCinema chega a Bragança neste final de semana

No próximo final de semana Bragança receberá o cinema itinerante EcoCinema, uma iniciativa que utiliza equipamentos de projeção totalmente alimentados por energia solar. As exibições são gratuitas e incluem os filmes “Meu Malvado Favorito 3” e “O Poderoso Chefinho”. O objetivo é aumentar a conscientização e enfatizar a importância da sustentabilidade

No sábado, 18, o filme exibido será “Meu Malvado Favorito 3”, às 20h, na Rua Eriberto Cursi, sem número, próximo à Escola Municipal Antônio José da Fonseca, no Parque dos Estados. O longa-metragem foi sucesso de público nos cinemas neste ano, e conta a história de um ex-ator mirim, sucesso nos anos 80, que após cair no esquecimento, se tornou um vilão que Gru, acompanhado de seu irmão gêmeo Dru, terão que enfrentar.

No domingo, 19, a mostra cinematográfica será no centro da cidade, na Praça Raul Leme, às 20h30, com o filme “O Poderoso Chefinho”, que conta a história de um bebê falante, usando terno e carregando uma maleta misteriosa, que chega de táxi na casa de Tim, seu “irmão” mais velho e juntos tentarão deter um plano maligno para restaurar a ordem no mundo.

O EcoCinema é uma plataforma de comunicação internacional, com equipamentos alimentados 100% por energia renovável. O projeto é aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo – ProacSP, com patrocínio da Padtec e apoio da Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.Mais informações podem ser obtidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através do telefone (11) 4034-6570 ou https://www.ecocinema.net/project/brasil/