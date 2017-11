Retomada a licitação para kits escolares

Com o intuito de realizar a entrega dos kits escolares a todos os alunos da rede municipal no início das aulas em 2018, foi retomado o processo de licitação.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado, abriu na terça-feira, 14, o pregão presencial para aquisição dos kits escolares com 19 empresas concorrentes. O certame foi acompanhado pelo vice-prefeito, Amauri Sodré da Silva e por secretários municipais.

No pregão presencial para registro de preço, as empresas participantes serão habilitadas ou inabilitadas de acordo com a avaliação realizada dos documentos apresentados. Posteriormente, são abertos os envelopes contendo as propostas comerciais das habilitadas. O vencedor será definido pelo menor preço apresentado por lote, sendo elaborada uma Ata de Registro de Preço. Além disso, a empresa deverá apresentar amostra de cada material à Secretaria Municipal de Educação que avaliará se o material está de acordo com o especificado no edital.

Serão adquiridos três lotes: Lote 1 para atender a Educação Infantil I, II e III em 5.400 unidades; Lote 2 para atender a Educação Infantil IV e V com 7.400 unidades; e o Lote 3 para atender o Ensino Fundamental com 18.600 unidades. O valor unitário total estimado por lote e de Lote I – R$ 56,90; Lote II – R$ 122,77; e Lote III – R$ 161,06.

Dentre os materiais adquiridos nesses lotes estão cadernos, pastas, giz de cera, colas, tesouras, massas de modelar, tintas guache, pincéis, lápis, apontadores, estojos, agendas escolares, borrachas, canetas e réguas, que serão distribuídos nos respectivos lotes adequados a cada ano escolar.