Orçamento Municipal: Bicicletário reduz IPTU para incentivadores

As empresas que incentivarem os funcionários a utilizar bicicletas para ir e vir do trabalho terão descontos no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). A proposta é a única emenda ao projeto de lei nº 43/2017, que traz a previsão de Orçamento do Município para 2018, no valor de R$ R$ 469.746.844,00, aprovado, em primeiro turno, na noite de terça-feira, 14 de novembro.

O bicicletário como foi batizada a proposta deriva da Lei nº 09/2017, aprovada em junho último, e cria o ‘Programa vou de bicicleta’ e institui o Selo Empresa Amiga do Ciclista no âmbito do Município. “A empresa participante do Programa fará jus ao incentivo fiscal consistente em desconto anual de 10% no IPTU para imóveis não residenciais, desde que atendam aos seguintes requisitos: construção de manutenção adequadas de bicicletários e vestiários com capacidade proporcional no fluxo de funcionários e clientes, quitação integral do valor restante ao desconto do IPTU, dentro do respectivo ano de cobrança; e ausência de qualquer débito referente ao IPTU.

A justificativa da emenda foi de que para a lei vigorar seria necessário incluí-la no Orçamento de 2018 para que seja prevista a dotação ou seja, o recurso dentro da máquina administrativa municipal.

Na mesma sessão que durou pouco mais de cinco horas, os vereadores também homenagearam com a concessão de medalhas, os policiais militares destaque do anos de 2017, aprovaram mais cinco propostas, entre estas moções, espécie de ofício com diferentes pleitos, que são enviados ao Poder Executivo com propostas de leis que o Poder Legislativo não pode tomar a iniciativa de propor e três projetos de leis.

Em 2º turno, o projeto de lei 42/17 que propõe a obrigatoriedade do uso de crachá ou outro tipo de identificação nominal aos profissionais de segurança privada em casas noturnas, bares, restaurantes e eventos; e o projeto de lei complementar 16/17, de autoria do Executivo, que regulariza as medições do terreno doado à empresa Expresso Santa Luzia Ltda, por meio da Lei Complementar nº 629, de 27 de abril de 2009.

Liderança reestabelecida A paz voltou na bancada de apoio ao prefeito Jesus Chedid na Câmara Municipal. A posição de liderança, do vereador Paulo Mário, está reestabelecida com publicação da Lei Complementar nº 838, que altera também o valor dos honorários dos advogados procuradores da Prefeitura conforme o valor final da negociação dos débitos de contribuintes com os cofres municipais dentro do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). O vereador líder havia colocado a Liderança à disposição caso a lei, aprovada no mês passado não fosse sancionada até o último dia 10 de novembro. Com o retorno do prefeito Jesus Chedid ao cargo no dia 1º e a publicação na última terça-feira, 14 o vereador líder retrocedeu e continua na posição.