A implantação de um plano de mobilidade urbana se faz mais necessário a cada dia. Outro ponto de estrangulamento no tráfego observado nesta semana foi na entrada principal do Parque dos Estados. Moradores reclamam, e muito, daquele local. Trata-se da rua Carlos Chagas, via em aclive e declive, que permite entrar e sair do bairro. A rua é de pista simples e recebe todo o fluxo, tanto dos motoristas que circulam pela Avenida Dr. Plínio Salgado, trecho urbano da Rodovia Capitão Bardoíno (SP-008), quanto dos moradores que buscam sair do bairro em busca da pista para o centro da cidade. No início da manhã e fim do dia, de acordo com moradores, a situação é a mesma, os congestionamentos estrangulam todos os sentidos e a chegada ao destino é “às duras penas”. E o Plano de Mobilidade não avança devido à determinação da Justiça.