Prazo de contestação do IPTU adicional encerra dia 30

“O ideal é que os contribuintes não deixem para última hora para ir ao Agiliza pedir a revisão do IPTU adicional, caso entendam que os cálculos estejam em desacordo. Os pedidos de revisão poderão ser feitos após 30 de novembro, no entanto, passará a ser um procedimento dentro dos padrões normais dentro da Prefeitura, ou seja, não haverá todo o aparato de atendimento que está disponível no momento. Sendo assim, procure solucionar a questão antes do fim do mês”, frisa Luciano Lima, secretário municipal de Finanças.

Luciano Lima e equipe lançaram o alerta na manhã de terça-feira, 14, durante entrevista à GB, no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura. Segundo eles, o atendimento no Agiliza até dia 30 de novembro favorece ao contribuinte sair da Prefeitura com uma resposta sobre a questão levada a conhecimento dos profissionais e servidores designados para a tarefa de atender e dirimir dúvidas. “Com esta equipe reforçada estamos conseguindo atender entre 150 e 170 pessoas. A maioria com razão, pois a divergência está em algum detalhe da residência, como por exemplo, uma garagem que foi incorporada à construção principal. Até o momento atendemos aproximadamente 6 mil contribuintes”, explicaram Ênio Siqueira, do Geoprocessamento e Edgar Mendes dos Santos, chefe Divisão de Receita.

Outro detalhe importante que deve ser observado no momento de procurar o atendimento para revisão do IPTU adicional, apontado pela equipe, é a planta do imóvel que deve estar entre os documentos. “É importante levar o maior número de documentos do imóvel, mas a planta ou o desenho do imóvel é imprescindível para que tenhamos condições de fazer as checagens e avaliações para a revisão. Se não faltar documentos, o contribuinte sairá da Prefeitura com uma solução. Portanto, não deixem para última hora”, alertam.

O Agiliza mantém os plantões. Neste sábado, por exemplo, o atendimento será das 9h às 13h.