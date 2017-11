Colégio São Luiz: Prefeitura estima em R$10 mi para concluir obra

A conclusão das obras de reforma e restauração do prédio do antigo Colégio Diocesano São Luiz, Theatro Carlos Gomes, está estimada em R$ 10 milhões. Devido à perda de prazos, em anos anteriores, os convênios entre a Prefeitura e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Estâncias (Dade) venceram. Agora a administração está mobilizada a recuperar o dinheiro.

Em resposta à solicitação da GB, a Prefeitura informou que vem discutindo o caso diretamente com a Secretaria de Estado do Turismo, e também com o Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. “Em valor atualizado aproximadamente R$ 10.000.000,00. Como já foi esclarecido anteriormente, a Prefeitura depende da autorização governamental para a retomada da obra, pois através de dois convênios, um de 2009 e outro de 2010, o Estado disponibilizou recursos para a Revitalização do Colégio São Luiz que precisam ser recuperados”, explicou.

O prédio tem relevante importância histórica e cultural. Antes de ser colégio no século XIX o prédio foi o Theatro Carlos Gomes, o primeiro do interior. Posteriormente, no prédio passou a funcionar o Colégio São Luiz. A reforma começou em meados do fim do ano de 2011, após longa batalha judicial, para evitar que o prédio histórico viesse ruir devido à tamanha avaria nas fundações e paredes.

O projeto é de transformar o prédio antigo num centro cultural com espaço para apresentações artísticas, biblioteca, salas de estudos, aulas para abrigar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Segundo a Prefeitura, “o governo estadual tem o Colégio São Luiz como importante referência turística do Estado de São Paulo por ter sido o primeiro teatro do interior e tem entendido a necessidade de conclusão dessa obra. Atualmente o Governo está analisando juridicamente os convênios e verificando a possibilidade de novos empenhos orçamentários”, finalizou a nota da prefeitura.

O Theatro Carlos Gomes foi inaugurado em 1894, com capacidade para mil pessoas. Desde o ano de 2000 é imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Bragança Paulista. Na segunda década do século XX, após vários anos fechado, um acordo entre a Câmara Municipal e a Diocese de Bragança Paulista possibilitou a transformação do prédio em escola. A conclusão das obras de transformação ocorreu em 1927. O Colégio São Luiz funcionou até o início dos anos 60. Posteriormente ainda teve atividades de ensino, abrigando a Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista e o Colégio Técnico “Prof. João Carrozzo”, que encerrou suas atividades em 2000. Em 2005 o prefeito Jesus Chedid, comprou o prédio e o incorporou ao patrimônio municipal.