WPG Kickboxing: Pamela Mara brilha, mas vitória não veio

Não foi desta vez para a nossa lutadora de Kickboxing, Pâmela Mara, que não levou a melhor no último domingo, 12, na 42ª edição do WPG Kickboxing. Sua oponente foi a campeã da Seletiva do WPG, Ana Flavia Almeida, do Company Top Fight, de Piracicaba. Após se preparar muito para o grande dia, Pâmela deu tudo de si ao encarar a adversária.

Pâmela esqueceu de colocar o protetor de seios antes do primeiro round, o que acarretou na perda de 1 ponto. No primeiro round ela tomou um down, resultando em vitória para Ana Flavia. No segundo e terceiro round ela brilhou e ganhou, mas devido a perca de pontos, a Piracicabana levou vantagem, vencendo a luta por decisão. Comentaristas de canais como Combate, Bandsports e Fox Sports deram a vitória como certa para Pâmela, mas os árbitros não concordaram com o resultado.

“Dei meu melhor e a luta foi sinistra. Agora bola para frente, que dia 25 temos mais batalha”, disse Pâmela Mara.

A lutadora estará em Jaguaré, no Espírito Santo, no dia 25 de novembro, sábado, às 19h30, para o maior evento de Muay Thai da região, o Muay Thai Fight Pró Plus 3, que funcionará como uma Seletiva para o Muay Thai Fight Pro, evento de trocação com lutadores profissionais e grande visibilidade. Em Jaguaré, as lutas principais serão de Pâmela e Tiago Taveira, ambos de Bragança, que lutarão de forma profissional, na categoria 55kg, regra asiática.

Pamela Mara possui diversos títulos, inclusive internacionais, com apoio e patrocínio da Gazeta Bragantina e GB Norte.